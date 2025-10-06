В сентябре задержано 26 нарушителей госграницы

Азербайджанские пограничники в течение сентября за нарушение государственной границы задержали 26 человек. Из них 4 – граждане Азербайджана, 8 – Ирана, 3 – Алжира, 3 – Афганистана, 2 – Пакистана, 2 – Ирака, 2 – Таджикистана, 1 – России, 1 – Марокко, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

В результате мер по борьбе с незаконной миграцией задержано 4 человека за попытку пересечения государственной границы с поддельным штампом даты и паспортом, либо документом, принадлежащим другому лицу.

За нарушение правил пограничного режима задержано 578 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

В рамках борьбы с преступностью задержано и передано соответствующим структурам 334 человека, разыскиваемых правоохранительными органами, предотвращен выезд из страны 645 лиц, которым запрещено покидать страну, и въезд 59 лиц, которым запрещен въезд в страну.

За сентябрь азербайджанские пограничники выявили и изъяли из оборота 685 килограммов 575 граммов наркотиков и 5960 таблеток, относящихся к сильнодействующим наркосодержащим средствам.

Пограничниками изъята контрабанда на общую сумму 8 миллионов 629 тысяч 755 манатов, включая лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.