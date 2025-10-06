МВД призывает граждан быть осторожными при подозрительных звонках от «сотрудников банка»

Следует немедленно сообщить по номеру 102 в случае, если в работу ваших банковских карт произошло вмешательство.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, в котором отмечается следующее: «Отмечаются случаи мошенничества с использованием банковских карт, фальшивых звонков и попыток завладеть данными счетов. Мошенники обычно представляются сотрудниками банка и пытаются получить данные карты и коды подтверждения, отправленные по SMS. Помните: ни один сотрудник банка никогда не запрашивает у вас PIN-код, CVV, SMS-код подтверждения или личные данные».

Подчеркивается, что, если владелец банковской карты заметил подозрительные операции, несанкционированные снятия или переводы средств со счёта, то также следует немедленно сообщить об этом по номеру 102.

«При получении подозрительного звонка, сообщения или ссылки не реагируйте, не передавайте никакой информации и сразу обращайтесь в полицию. Мы рекомендуем регулярно проверять операции по карте, держать активной функцию «уведомления» в мобильных приложениях, не переходить по неофициальным сайтам и ссылкам и в случае сомнений связываться только по официальному номеру банка», - подчеркивают в МВД.