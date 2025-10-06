Погода на вторник: В Баку ожидается до 26°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 7 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков; ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-18 °C, днём - 21–26 °C. Атмосферное давление - 762 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 80–85 %, днём 50–55 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых местах возможны кратковременные дожди и туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12–17 °C, днём - 23-28 °C; в горах ночью - 5–10 °C, днём - 15-20 °C.