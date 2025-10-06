Талех Юзбейов награжден на международном кинофестивале – ФОТО – ВИДЕО

С 1 по 4 октября Актау впервые принимал международный кинофестиваль «Коркут ата», став на несколько дней столицей тюркского кино.

Награду за лучший сценарий на кинофестивале «Коркут ата» получил Талех Юзбейов за фильм «Bəlkə də...» - это научно-фантастическая история о внезапной встрече двух людей, потерявших близких, и их желании вернуться в прошлое с помощью машины времени.

«Это был мой первый раз, когда я получал какую-либо награду за фильм. Я был взволнован. Меня особенно поразило, что после мероприятия к нам подходили члены жюри - продюсеры и режиссёры, обнимали меня и говорили тёплые слова. Им понравился фильм гораздо больше, чем я ожидал. Я даже получил несколько хороших предложений, о которых расскажу, когда придёт время. Хотя этот фильм не имел кассового успеха, я ни разу не пожалел, что взялся за этот проект», - отмечает Т. Юзбейов в социальной сети Instagram, выражая благодарность всем, кто работал с ним над проектом и зрителям.





Сюжет: Изобретатель хочет сдержать слово перед своим отцом, а Мелек хочет спасти своего жениха. Однако, когда они близки к созданию машины времени, их начинают беспокоить неожиданные события и души из загробного мира. И настоящие трудности начинаются только после этого...