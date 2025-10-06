У берегов Индонезии произошел взрыв после падения метеорита

Крупный метеорит упал в Яванском море на побережье Индонезии, что привело к яркой вспышке и громкому взрыву.

Об этом сообщает Jakarta Globe со ссылкой на данные Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN).

Отмечается, что 5 октября метеорит зафиксировали над городами Кунинган и Чиребон в 18:35-18:39. Падение неизвестного объекта в море подтвердили кадры с камер видеонаблюдения.

Вспышка и взрыв не угрожают населению, уточнил один из астрономов BRIN. После падения метеорита эксперты выявили сильные толчки.