Начался суд над сыном Сариджанова, приговоренного к пожизненному заключению за покушение на Фазиля Мустафу

Начался судебный процесс над Абульфазом Сериджановым, сыном Азера Сериджанова, приговоренного к пожизненному заключению за покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабины Мамедзаде в Бакинском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение.

Отметим, что указанное лицо было арестовано Службой государственной безопасности (СГБ).

Абульфазу Сериджанову предъявлено обвинение по статье 28.277 Уголовного кодекса (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля).

Он обвиняется в подготовке покушения на жизнь нескольких государственных и общественных деятелей по уголовному делу, начатому в СГБ.