Вюсал Гурбанов: «Наши спортсмены показали хорошие результаты»

Фаига Мамедова13:44 - Сегодня
Соревнования по гребле в рамках III Игр стран СНГ, которые прошли в Азербайджане на высоком уровне, завершились успешным выступлением национальных спортсменов, завоевавших четыре медали.

Как передает 1news.az, пресс-секретарь Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вюсал Гурбанов заявил, что команда завершила соревнования с одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.

«В течение двух дней мы стали свидетелями напряженной и захватывающей борьбы. Наши спортсмены показали хорошие результаты», - отметил В. Гурбанов.

Он также подчеркнул, что это только начало пути: «Конечно, наши тренеры проанализируют недостатки спортсменов и будут работать над ними, чтобы они могли завоевать больше медалей на будущих международных соревнованиях. Наша цель - достичь высоких результатов на мировой арене, в том числе на Олимпийских играх».

