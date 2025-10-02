Арестован тиктокер «Элиш», пропагандирующий аморальное поведение

В социальных сетях продолжаются меры в отношении лиц, допускающих неэтичные публикации и призывы, не соответствующие моральным ценностям и проявляющие неуважение к обществу.

В ходе очередных мероприятий, проведённых полицией, был задержан 33-летний тиктокер Эльсевер Набиев (1992 г.р), известный под прозвищем «Элиш», сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Тиктокера задержали во время съёмок на территории Приморского бульвара в Сабаильском районе Баку.

В отношении Э.Набиева, пропагандировавшего аморальное поведение, был составлен протокол по статьям 388-1.1.1 и 510 Кодекса об административных правонарушениях - решением Сабаильского районного суда он был приговорён к 30 суткам административного ареста.

Отметим, что ранее Э.Набиев уже привлекался к ответственности за аналогичные действия.