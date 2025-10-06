У задержанных в Губе обнаружено 8 кг наркотиков – ВИДЕО

В ходе операции сотрудников районного отдела полиции Губы был задержан ранее судимый 44-летний Фуад Фархадов, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.

У него изъяли 6 килограммов марихуаны, около 2 килограммов героина и таблетки метадона, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Задержанный признался, что был вовлечён в наркокурьерство и согласился доставлять спрятанные в районе Губы наркотики по указанному месту за деньги.

В ходе других мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, был задержан 38-летний житель района Джамиль Абдуллаев, в доме которого были обнаружены и изъяты наркотические средства - героин и марихуана.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, и по решению суда в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.