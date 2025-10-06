Трамп объявил об увольнениях из-за шатдауна в США

Президент США Дональд Трамп объявил о начале увольнений федеральных чиновников на фоне продолжающейся приостановки работы американской администрации.

«Процесс окончательных увольнений уже начался», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

«Это все из-за демократов. Демократы несут ответственность за потерю множества рабочих мест», - добавил президент, после чего резко сменил тему, не уточнив детали увольнений.

Из-за блокировки бюджета, так называемого шатдауна, около 750 тыс. федеральных служащих были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты. Исключение сделано для служб жизнеобеспечения - это авиадиспетчерская служба, полиция, пограничная охрана и экстренная медицинская помощь. Трамп с самого начала угрожал массовыми увольнениями в случае затянувшегося шатдауна.

Шатдаун официально начался 1 октября после того, как Конгресс США вновь не смог согласовать временный бюджет. С тех пор переговоров между лидерами республиканцев и демократов не проводилось. Представители оппозиции заявили, что не намерены уступать в вопросе в дельнейшей господдержке программы медицинского страхования для малоимущих граждан, известной как Obamacare.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун признал в эфире Fox News, что бюджетные переговоры остаются «в тупике», и за это расплачиваются трудящиеся. По его словам, за кулисами продолжаются консультации о возможном продлении финансирования Obamacare. На вопрос о том, как долго может продлиться шатдаун, Тун ответил: «Столько, сколько захотят демократы».

Это первый шатдаун в США с конца 2018 - начала 2019 года, когда Трамп находился на своем первом президентском сроке. Тогда бюджетная блокада длилась 35 дней и стала самой долгой в истории США. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, она нанесла стране экономический ущерб почти на 11 млрд долларов.

