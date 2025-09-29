Мехрибан Алиева о смерти Джабира Иманова: «Мы всей семьей скорбим…» - ФОТО

Первый вице-президен Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем аккаунте в социальной сети Instagram публикацией, связанной со смертью заслуженного артиста Азербайджана Джабира Иманова.

«Потрясена известием о кончине Джабира Иманова – светлого, искреннего и необычайно талантливого человека. Мы всей семьей скорбим и выражаем соболезнования его родным и близким. Да упокоит Аллах его душу», - отмечается в публикации Мехрибан Алиевой.





Читайте по теме:

Скончался Джабир Иманов

В TƏBİB прокомментировали смерть Джабира Иманова

Каким мы запомним Джабира Иманова… - ВИДЕО