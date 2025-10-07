В Иране совершено нападение на штаб КСИР - есть погибшие и раненые

Два сотрудника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) погибли, трое получили ранения в результате вооруженного нападения на штаб КСИР в городе Сервабад западной иранской провинции Курдистан, передает агентство Mehr со ссылкой на отдел по связям с общественностью КСИР провинции.

"Два сотрудника безопасности погибли в результате нападения членов одной из контрреволюционных (антиправительственных - ред.) группировок, которые бросили ручную гранату в штаб (КСИР - ред.) в Сервабаде", - пишет агентство.

Mehr уточняет, что в ходе столкновения с членами этой группировки три сотрудника КСИР получили ранения.

Источник: РИА Новости