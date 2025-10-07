Хикмет Гаджиев: Тюркский мир превращается в глобальный центр силы - ВИДЕО
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видео в социальной сети Х.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на страницу Гаджиева в Х.
«Габала принимает 12-й Саммит Организации тюркских государств.
Двенадцатый саммит посвящён теме мира и безопасности. Сегодня вопросы безопасности остаются ключевым приоритетом для всех стран.
Тюркский мир - это наша общая семья, которая превращается в глобальный центр силы», – написал Гаджиев.
Gabala Hosts the 12th Summit of the Organization of Turkic States. The 12th Summit is dedicated to the theme of Peace and Security. Today, security remains a key concern and top priority for all nations.
Turkic World is our common family and emerging as a global center of power. pic.twitter.com/stRSMVdILJ — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 7, 2025