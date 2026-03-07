Продолжается эвакуация из Ирана в Азербайджан дипломатов и граждан третьих стран - ОБНОВЛЕНО

Из Ирана в Азербайджан через пограничный пропускной пункт "Астара" эвакуированы еще четыре гражданина Пакистана.

Один из эвакуированных является дипломатом.

Отметим, что в общей сложности 123 гражданина Пакистана были эвакуированы из Ирана в Азербайджан.

15:15

Сегодня из Ирана в Азербайджан эвакуированы 5 дипломатов Австрии, два гражданина Нигерии, по одному гражданину США и Пакистана.

Отмечается, что эвакуация дипломатов была осуществлена через пограничный пропускной пункт "Астара".

Среди них также посол Австрии в Тегеране Фридрих Штифт.

Процесс эвакуации осуществлялся с проведением соответствующей проверки документов, регистрации и других процедур, и на пограничном пропускном пункте были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохода.