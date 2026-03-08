Türkiye: Отряды РПК скапливаются в Иране, формируя угрозу для Турции и Азербайджана

Отряды террористической организации РПК в массовом порядке переxодят с севера Ирака в Иран, где формируют аналог крупной базы, которая до последнего времени располагалась в районе горы Кандиль.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет в воскресенье газета Türkiye, отмечая, что действия иранского ответвления террористической организации РПК - PJAK, формируют угрозу и для безопасности сопредельныx Турции и Азербайджана.

По данным издания, из иракской Сулеймании в Иран уже перешло свыше 2 тыс. вооруженных лиц.

«Согласно источникам в иранской Урмие, отряды РПК/PJAK превратили линию Маку-Котур-Салмас-Урмия в «террористический коридор», также, как это было в 1990-х годах», - информирует турецкое издание.

Газета напоминает, что РПК ранее пользовалась поддержкой спецслужб ИРИ, которые стремились использовать террористов в качестве «стратегического козыря» против Турции. «Теперь - это же оружие используется против самого Тегерана», - говорится в публикации, где приводятся слова неназванного высокопоставленного сотрудника служб безопасности Ирана: «В районах Дамбат (Маку), Сильвана (Урмия), Котур (Хой), Кенереш (Хана-Пираншехр) и Шехидан (Урмия) долгое время орудовала РПК, что «допускалось» в рамках государственной политики ИРИ. Кроме того, SEPAH и разведывательные службы ИРИ оказывали косвенную, либо прямую логистическую поддержку лагерям РПК/PJAK в Иране, а больницы в Урмие предоставляли медицинскую помощь раненым террористам».