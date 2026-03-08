 Türkiye: Отряды РПК скапливаются в Иране, формируя угрозу для Турции и Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Türkiye: Отряды РПК скапливаются в Иране, формируя угрозу для Турции и Азербайджана

First News Media15:55 - Сегодня
Türkiye: Отряды РПК скапливаются в Иране, формируя угрозу для Турции и Азербайджана

Отряды террористической организации РПК в массовом порядке переxодят с севера Ирака в Иран, где формируют аналог крупной базы, которая до последнего времени располагалась в районе горы Кандиль.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет в воскресенье газета Türkiye, отмечая, что действия иранского ответвления террористической организации РПК - PJAK, формируют угрозу и для безопасности сопредельныx Турции и Азербайджана.

По данным издания, из иракской Сулеймании в Иран уже перешло свыше 2 тыс. вооруженных лиц.

«Согласно источникам в иранской Урмие, отряды РПК/PJAK превратили линию Маку-Котур-Салмас-Урмия в «террористический коридор», также, как это было в 1990-х годах», - информирует турецкое издание.

Газета напоминает, что РПК ранее пользовалась поддержкой спецслужб ИРИ, которые стремились использовать террористов в качестве «стратегического козыря» против Турции. «Теперь - это же оружие используется против самого Тегерана», - говорится в публикации, где приводятся слова неназванного высокопоставленного сотрудника служб безопасности Ирана: «В районах Дамбат (Маку), Сильвана (Урмия), Котур (Хой), Кенереш (Хана-Пираншехр) и Шехидан (Урмия) долгое время орудовала РПК, что «допускалось» в рамках государственной политики ИРИ. Кроме того, SEPAH и разведывательные службы ИРИ оказывали косвенную, либо прямую логистическую поддержку лагерям РПК/PJAK в Иране, а больницы в Урмие предоставляли медицинскую помощь раненым террористам».

Поделиться:
748

Актуально

Политика

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы ...

Политика

Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

Экономика

AYNA: По маршруту Нахчыван-Ыгдыр перевезено 1442 пассажира

Общество

В Баку ожидаются осадки и похолодание

Политика

Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через Азербайджан

Главами МИД Нидерландов решительно осудил иранские атаки по Нахчывану - ОБНОВЛЕНО

Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

Главы МИД Алжира и Азербайджана обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Продолжается эвакуация из Ирана в Азербайджан дипломатов и граждан третьих стран - ОБНОВЛЕНО

МИД России прокомментировал атаку иранских дронов на Нахчыван

Глава МИД Израиля назвал недопустимой агрессию Ирана против Азербайджана

МИД Азербайджана решительно осудил атаки со стороны Ирана и требует разъяснений

Последние новости

Кэролайн Ливитт: Трамп пока не планирует наземную операцию против Ирана

Сегодня, 18:38

Аббас Арагчи: Еще не пришло время обсуждать условия завершения боевых действий

Сегодня, 18:16

Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через Азербайджан

Сегодня, 18:00

Главами МИД Нидерландов решительно осудил иранские атаки по Нахчывану - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:38

Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

Сегодня, 17:34

Главы МИД Алжира и Азербайджана обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Сегодня, 17:20

Напряженность на Ближнем Востоке может привести к удорожанию продовольствия

Сегодня, 16:30

PSJ: Астероиды бросают друг в друга «космическими снежками»

Сегодня, 16:15

AYNA: По маршруту Нахчыван-Ыгдыр перевезено 1442 пассажира

Сегодня, 16:00

Türkiye: Отряды РПК скапливаются в Иране, формируя угрозу для Турции и Азербайджана

Сегодня, 15:55

CENTCOM опубликовало новые кадры ударов США по Ирану — ВИДЕО

Сегодня, 15:45

СМИ: первая неделя войны с Ираном обошлась США в $6 млрд

Сегодня, 15:27

В результате иранских ударов в ОАЭ погибли четыре человека

Сегодня, 15:17

ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

Сегодня, 14:46

Израиль призвал жителей Ливана покинуть территории к югу от реки Литани

Сегодня, 14:20

Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

Сегодня, 14:04

В Азербайджане снизится видимость на ряде дорог

Сегодня, 13:50

Председатель Сената Пакистана позвонил Сахибе Гафаровой

Сегодня, 13:25

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы граждане 67 стран

Сегодня, 13:15

В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Сегодня, 13:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50