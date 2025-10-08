Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии - ФОТО

8 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что это его первый визит в Азербайджан, председатель парламента Хорватии сказал, что он глубоко впечатлен красотой столицы - Баку.

Гордан Яндрокович поздравил Президента Ильхама Алиева с его деятельностью и заслугами во имя Азербайджанского государства и народа, а также с достигнутыми в Вашингтоне результатами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Отметив хороший уровень отношений между Азербайджаном и Хорватией, Гордан Яндрокович подчеркнул наличие возможностей для дальнейшего расширения межпарламентских отношений. Напомнив, что в обеих странах действуют межпарламентские группы дружбы, гость коснулся важности сотрудничества не только между этими группами, но и различными парламентскими комитетами.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что достигнутые между Азербайджаном и Арменией соглашения имеют историческое значение.

Глава государства выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Хорватией.

Было подчеркнуто, что Хорватия постоянно поддерживает развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения развиваются на основе принципов дружбы и партнерства, констатировано наличие широких возможностей для сотрудничества в энергетической, инвестиционной, туристической и других областях, обсуждены перспективы развития связей между нашими странами в рамках международных межпарламентских институтов.