Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ФОТО
9 октября в Душанбе состоялся неформальный ужин глав государств СНГ.
Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
19:20
