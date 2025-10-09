Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ФОТО

9 октября в Душанбе состоялся неформальный ужин глав государств СНГ.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

