В Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

В столице Таджикистана Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят повестку дня предстоящего Саммита глав государств СНГ, проведут обмен мнениями по важным международным и региональным вопросам, в том числе о двустороннем и многостороннем сотрудничестве в рамках СНГ.