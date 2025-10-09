В Душанбе состоялась встреча Ильхама Алиева с Владимиром Путиным - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

9 октября в Душанбе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в формате один на один.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на встрече Президент Владимир Путин сказал:

-Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Мы совсем недавно – накоротке, правда, но все-таки – виделись в Пекине. До этого несколько раз разговаривали по телефону.

Начать нашу встречу хотел бы с наиболее чувствительной темы – с авиационной трагедии, которая произошла в нашем небе. И уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Я хотел бы это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию.

Следствие заканчивается, и сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами.

Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии.

Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет (если бы это произошло, он рухнул бы на месте), а взорвались, может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам, и это все зафиксировано в так называемых «черных ящиках». Также ему было предложено, и это тоже в «черных ящиках» есть, хорошо слышно, совершить посадку в Махачкале, но он принял решение возвратиться в аэропорт базирования, а потом – в Казахстан. Тем не менее факт остается фактом.

Причины трагедии я сейчас Вам изложил. Это все находится в документах после тщательного анализа технических характеристик того, что происходило, и выверки прямо по секундам результатов так называемого «черного ящика».

Мы с Вами тоже обсуждали эту тему позднее. Безусловно, все, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.

Конечно, эти слова, связанные с этой трагедией, направленные на поддержку, моральную поддержку семей, в таких случаях не решают главную проблему – не вернуть к жизни людей, которые ушли из жизни в результате трагедии.

Но наш долг, повторяю еще раз, и мы с Вами с самого начала об этом договаривались, – дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определенного времени. Для того, чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время. Но в целом, в основном я Вам изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи, вчера, позавчера. Еще даже, честно говоря, сегодня ночью я звонил в Москву и спрашивал, есть ли какие-то дополнительные детали. Практически все, что мне известно, я Вам рассказал. Это первая часть.

Вторая. Хотел бы отметить, что, несмотря на это, наши интересы, взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки. И прежде всего, конечно, это касается торгово-экономических связей. Несмотря на все нюансы, связанные с этой трагедией, о которой я сейчас сказал, и какие-то вещи, возникшие в связи с этим, несмотря на это, торгово-экономические связи развивались и развиваются успешно. В прошлом году мы прибавили где-то 6 процентов, в этом году уже 16 с лишним торговый оборот прибавил. Это очень хороший показатель.

У нас благодаря Вашему вниманию к этой теме всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи. Но мы сейчас еще поговорим об этом. И мы Вам, «а», за это благодарны, и «б», конечно, сами, со своей стороны, будем делать все, чтобы эта динамика сохранялась.

Ну и, разумеется, ситуация в регионе, ситуация в целом на международных площадках – наши МИДы всегда работали очень плотно друг с другом. Я надеюсь, что это сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится в духе наших отношений, в духе нашего союзничества. Мы никогда об этом не забываем, помним о том договоре, который был не так давно подписан, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовывать все его основные положения.

Благодарю Вас.

Выступивший затем Президент Ильхам Алиев сказал:

-Спасибо большое, Владимир Владимирович.

В первую очередь хотел бы выразить благодарность за встречу. Мы с Вами, как Вы отметили, в Пекине накоротке пообщались, а также буквально два дня назад я Вам звонил в связи с Вашим Днем рождения. Хотел бы воспользоваться возможностью еще раз Вас поздравить и пожелать всего самого доброго Вам, Вашим близким, дружественному народу России.

И конечно, особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу. Мы с Вами были сразу в контакте. Как Вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолета, когда мне доложили об этом, Вам позвонил, и мы выразили друг другу соболезнования. Также просил Вас передать нашим коллегам, которые также участвовали в этом мероприятии, что по объективным причинам не смогу участвовать в неформальном саммите СНГ.

Также хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. И как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос.

Ну и, как Вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались. Как Вы отметили, в развитии товарооборота есть хорошая динамика. Также по всем другим направлениям нигде не было никакого замедления или же отката. Наоборот, те «дорожные карты», которые мы с Вами утвердили, успешно реализуются.

Также была проведена относительно недавно российско-азербайджанская межправкомиссия, где сопредседатели подробно обсудили широкий спектр вопросов, и не только торгово-экономических.

И конечно, сегодня хорошая возможность еще раз пройтись по повестке дня. Она у нас достаточно обширная и позитивная. Так что еще раз благодарю за эту информацию и уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут так же позитивно восприняты.

Президент Владимир Путин: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.