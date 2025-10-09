 Сенат США в седьмой раз не смог согласовать финансирование правительства | 1news.az | Новости
Сенат США в седьмой раз не смог согласовать финансирование правительства

First News Media23:20 - 09 / 10 / 2025
Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты республиканцев и демократов по финансированию работы федерального правительства. В стране продолжается шатдаун.

Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Оба законопроекта от двух партий не получили необходимые 60 голосов "за", чтобы верхняя палата Конгресса одобрила инициативу. Министр энергетики США Крис Райт во время выступления заявил, что из-за шатдауна у Вашингтона скоро закончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала. Он обвинил представителей Демократической партии в затягивании согласования бюджета.

Шатдаун в США начался в полночь 1 октября (08:00 по Баку). Это произошло из-за того, что правящая Республиканская партия и оппозиционная Демократическая партия не смогли договориться о статьях расходов правительства. Большинство госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск. Те, чья работа считается критически важной (военнослужащие, медики, пограничники), работают без зарплаты. В экономическом совете Белого дома отмечали, что шатдаун сокращает ВВП на $15 млрд каждую неделю.

