Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с ожидающейся погодой

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) призывает всех участников движения быть внимательными в связи с ожидающимися погодными условиями.

Как сообщили в ГУГДП, согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, 10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в различных регионах страны прогнозируется сильный ветер.

Отмечается, что такие погодные условия могут затруднить управление транспортными средствами, ослабить контроль над траекторией движения автомобиля под воздействием ветра и создать опасность, особенно при управлении грузовыми транспортными средствами с прицепами.

Водителям рекомендуется выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями, соблюдать дистанцию, быть осторожными при обгоне и маневрах, а также заранее проверять давление в шинах и техническое состояние автомобилей.

«Водители, движущиеся по открытым дорогам и мостам в ветреную погоду, особенно управляющие грузовыми автомобилями, автобусами и микроавтобусами, должны быть предельно внимательными и избегать резких изменений направления движения. Пешеходам в ветреную или дождливую погоду рекомендуется быть осторожными при переходе дороги, пользоваться исключительно пешеходными переходами, а в условиях ограниченной видимости - носить одежду со светоотражающими элементами. Водителям велосипедов, скутеров и мопедов рекомендуется учитывать, что в таких погодных условиях повышается риск потери равновесия и возникновения неожиданных ситуаций, проявлять осторожность и, по возможности, воздерживаться от движения во время сильного ветра и дождя», - подчеркивается в сообщении.

ГУГДП вновь напоминает, что независимо от погодных условий внимательное и ответственное поведение каждого участника дорожного движения имеет важное значение для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.