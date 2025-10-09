 Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в Баку | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в Баку

Алла Зейдуллаева13:05 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в Баку

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц» в Баку.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас на международной конференции, посвященной теме пропавших без вести лиц.

Вопрос пропавших без вести лиц – одна из важных общечеловеческих проблем, волнующих мир. С годами эта проблема не только не потеряла своей актуальности, а наоборот, приобрела еще более острый характер.

По данным Организации Объединенных Наций, самый высокий рост числа пропавших без вести лиц за последние двадцать лет был зафиксирован в 2024 году, когда в зонах конфликтов пропало без вести около 57 тысяч человек. Таковы печальные последствия игнорирования норм международного права во время вооруженных конфликтов.

Одной из гуманитарных трагедий, вызванных войной, начавшейся с агрессии Армении против Азербайджана и продолжавшейся более 30 лет, является то, что до 4000 азербайджанцев, включая детей, женщин и стариков, пропали без вести. После освобождения наших земель от оккупации на этих территориях было обнаружено 29 массовых захоронений. Экспертиза останков, обнаруженных в захоронениях, доказывает, что убитые азербайджанцы подвергались чудовищным пыткам. Это крайне тяжелая картина. Массовое уничтожение людей путем пыток, бесчеловечное захоронение и сокрытие следов преступления являются серьезными нарушениями международного права.

Прояснение судеб пропавших без вести лиц в Карабахской войне всегда было одной из важных задач, стоящих перед нами. С 1993 года действует Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики. На сегодняшний день идентифицирована личность 187 человек, пропавших без вести во время войны, и они похоронены.

Подписание Совместной декларации и парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне 8 августа 2025 года при участии Президента США, являясь большим историческим событием, также создает новые возможности для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Включение в мирное соглашение специальной статьи, касающейся лиц, пропавших без вести во время конфликта, демонстрирует значение, которое мы придаем этому вопросу. Как закреплено в соглашении, прояснение судеб этих лиц – важное средство в создании атмосферы примирения и доверия между сторонами.

С этой точки зрения армянская сторона должна проинформировать азербайджанскую сторону о местах других массовых захоронений убитых ими азербайджанцев.

Азербайджанское государство прилагает большие усилия для привлечения внимания международного сообщества к проблеме пропавших без вести лиц. Уже в третий раз наша страна проводит международное мероприятие, посвященное теме пропавших без вести лиц. С 2002 года Азербайджан выступает с инициативами принятия на Генеральной Ассамблее ООН резолюций по пропавшим без вести лицам, призывая государства и международные организации к реализации необходимых мер в этом направлении. Считаю, что ООН должна и дальше наращивать усилия в этой сфере.

Уверен, что дискуссии, которые пройдут в рамках данной конференции, внесут значительный вклад в укрепление международного сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести лиц.

Еще раз приветствую вас и желаю успехов в работе конференции».

