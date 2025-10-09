Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Таджикистан - ФОТО
9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустам Эмомали и другие официальные лица.
