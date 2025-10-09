 Трамп: Иран уже мог бы иметь ядерное оружие, если бы не США | 1news.az | Новости
Трамп: Иран уже мог бы иметь ядерное оружие, если бы не США

First News Media23:02 - 09 / 10 / 2025
Тегеран сейчас уже мог бы иметь ядерные вооружения, если бы США не нанесли удары по объектам на территории Ирана.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил американский лидер Дональд Трамп.

"Думаю, атака на Иран была очень важна. Поскольку, скажем, если бы ее не было, у Ирана, вероятно, к настоящему времени было бы ядерное оружие, многочисленные ядерные вооружения", - сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме. По мнению американского лидера, это омрачило бы достижение договоренностей по урегулированию на Ближнем Востоке.

"Теперь Иран хочет работать над обеспечением мира. Они нам сообщили об этом. И они признали, что в полной мере поддерживают эту сделку (по завершению боевых действий в секторе Газа - прим. ТАСС). Я думаю, что это отлично. Мы признательны за это. И мы работаем с Ираном", - добавил Трамп.

"Как вы знаете, мы ввели масштабные санкции против Ирана и сделали многое другое. Мы бы хотели, чтобы и они могли восстановить свою страну. Но им нельзя иметь ядерное оружие", - подчеркнул президент США.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Трамп 8 октября заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана.

