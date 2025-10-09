Трамп: Иран уже мог бы иметь ядерное оружие, если бы не США
Тегеран сейчас уже мог бы иметь ядерные вооружения, если бы США не нанесли удары по объектам на территории Ирана.
Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил американский лидер Дональд Трамп.
"Думаю, атака на Иран была очень важна. Поскольку, скажем, если бы ее не было, у Ирана, вероятно, к настоящему времени было бы ядерное оружие, многочисленные ядерные вооружения", - сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме. По мнению американского лидера, это омрачило бы достижение договоренностей по урегулированию на Ближнем Востоке.
"Теперь Иран хочет работать над обеспечением мира. Они нам сообщили об этом. И они признали, что в полной мере поддерживают эту сделку (по завершению боевых действий в секторе Газа - прим. ТАСС). Я думаю, что это отлично. Мы признательны за это. И мы работаем с Ираном", - добавил Трамп.
"Как вы знаете, мы ввели масштабные санкции против Ирана и сделали многое другое. Мы бы хотели, чтобы и они могли восстановить свою страну. Но им нельзя иметь ядерное оружие", - подчеркнул президент США.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.
Трамп 8 октября заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана.