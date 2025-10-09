Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции провели встречу в трехстороннем формате

9 октября состоялась 12-я трёхсторонняя встреча между министрами обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

На встрече, состоявшейся в Анкаре, было подчеркнуто, что дружеские и добрососедские отношения между азербайджанским, турецким и грузинским народами, а также взаимное сотрудничество развиваются под руководством глав государств и правительств.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани обсудили военно-политическую обстановку в регионе, вопросы развития военного сотрудничества в трёхстороннем формате, обеспечения безопасности региональных проектов, а также новые перспективы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской областях.

На встрече было особо отмечено, что трёхстороннее сотрудничество в области обороны играет важную роль в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе, устойчивого развития и благосостояния народов.

Стороны также подчеркнули важность проведения трёхсторонних и двусторонних учений, провели обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам военного сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

После подписания протокола по итогам трёхсторонней встречи состоялась пресс-конференция для журналистов.