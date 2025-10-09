В Гяндже произошёл взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - ФОТО
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Гяндже. На место происшествия были направлены силы МЧС.
Как сообщилив пресс-службе МЧС, на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошёл взрыв, сопровождаемый пожаром.
Благодаря оперативным и неотложным мерам сил МЧС пожар был быстро потушен, не допустив его распространения на другие квартиры.
В рамках мер безопасности жители здания были эвакуированы.
В результате взрывной волны телесные повреждения различной степени тяжести получили Гурбанов Эльнур Назим оглу, 1989 года рождения, и Нагиева Зарина Абузар гызы, 1963 года рождения.
По факту соответствующие органы проводят расследование.
17:20
