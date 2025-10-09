В Гяндже произошёл взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - ФОТО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Гяндже. На место происшествия были направлены силы МЧС.

Как сообщилив пресс-службе МЧС, на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошёл взрыв, сопровождаемый пожаром.

Благодаря оперативным и неотложным мерам сил МЧС пожар был быстро потушен, не допустив его распространения на другие квартиры.

В рамках мер безопасности жители здания были эвакуированы.

В результате взрывной волны телесные повреждения различной степени тяжести получили Гурбанов Эльнур Назим оглу, 1989 года рождения, и Нагиева Зарина Абузар гызы, 1963 года рождения.

По факту соответствующие органы проводят расследование.

17:20

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана на горячую линию «112» поступила предварительная информация о пожаре в жилом доме по улице И. Джафарова в Гяндже.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Гянджинского регионального центра.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Ранее сообщалось, что в одном из пятиэтажных жилых домов внезапно произошёл взрыв. В результате пострадал мужчина Э. Гурбанов, 1985 года рождения. Пострадавший был госпитализирован. Жители дома были эвакуированы.