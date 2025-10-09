Azerconnect Group поддержала крупнейшее в регионе мероприятие по кибербезопасности - ФОТО

Azerconnect Group, ведущая ИКТ-компания страны, поддержала «Critical Infrastructure Defense Challenge 2025» («CIDC-2025»), крупнейшее в регионе мероприятие по кибербезопасности.

Во время мероприятия обсуждались вопросы использования искусственного интеллекта в кибербезопасности, внедрение новых технологий и тенденции на рынке информационной защиты, а также были продемонстрированы инновационные решения, отвечающие вызовам современного цифрового мира. Мероприятие, организованное совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности, стало площадкой для встречи лидеров государственного и частного секторов, в также ведущих местных и международных специалистов в сфере кибербезопасности.

На церемонии открытия мероприятия Эмиль Масимов, генеральный директор Azerconnect Group, отметил важность защиты критически значимой инфраструктуры в условиях стремительно развивающейся цифровой экономики:

«Кибербезопасность и информационная безопасность являются ключевыми составляющими национальной безопасности. Как одна из крупнейших ИКТ-компаний Азербайджана, Azerconnect Group вносит свой вклад в укрепление устойчивости цифровой экосистемы и развитие цифрового будущего страны, реализуя инновационные решения в области кибербезопасности. В тесном сотрудничестве с мировым лидером в области телекоммуникаций Vodafone Group мы внедряем системы безопасности, соответствующие новейшим мировым стандартам».

В ходе выступления генеральный директор подчеркнул значимость сотрудничества между государственным и частным сектором в сфере кибербезопасности, а также отметил важность поддержки молодых специалистов. Программа мероприятия также включала серию презентаций и панельных дискуссий, посвященных актуальным вопросам информационной безопасности.

В рамках CIDC-2025 прошел конкурс «Cyberwarfare in Smart Cities Competition» (Кибервойна в умных городах). Команда Azerconnect Group «CyberConnect» успешно прошла отборочный этап и квалифицировалась в финал.

Центральным направлением стратегии устойчивого развития Azerconnect Group является поддержка профессионального роста местных специалистов в области кибербезопасности, а также внедрение передовых технологических решений. Компания активно участвует и делает свой вклад в различные проекты в этой сфере, и, в частности, ранее уже поддерживала проведение первого мероприятия «CIDC-2023».

Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий до современных цифровых услуг в FinTech, AdTech и Media/TV.

Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

