В Грузии совершено нападение на польских офицеров

Неизвестные совершили нападение на двух офицеров польской службы пограничной охраны в Тбилиси, в результате чего те получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает польское агентство РАР.

"Группа офицеров пограничной охраны была атакована в Тбилиси. В результате этого два наших сотрудника получили тяжелые ранения головы и были направлены в госпиталь", - цитирует агентство представителя польской погранохраны подполковника Анджея Юзвяка.

По его данным, нападавшие на польских офицеров были вооружены ножами и кусками арматуры. Один из раненых уже прооперирован грузинскими врачами, второго готовят к операции. Подробности инцидента не сообщаются, информации о задержании злоумышленников пока нет.

Польские офицеры находились в Тбилиси с миссией Европейского агентства пограничной охраны (Frontex) в рамках операции по реадмиссии из Польши нескольких граждан Грузии и Пакистана, отмечает ТАСС.