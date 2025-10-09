 Обсуждено расширение экономических, инвестиционных и торговых связей между Азербайджаном и Кувейтом - ФОТО | 1news.az | Новости
Обсуждено расширение экономических, инвестиционных и торговых связей между Азербайджаном и Кувейтом - ФОТО

First News Media19:15 - Сегодня
Обсуждено расширение экономических, инвестиционных и торговых связей между Азербайджаном и Кувейтом - ФОТО

В рамках рабочего визита в Государство Кувейт министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром финансов, министром электроэнергии, водных ресурсов и возобновляемой энергии, а также исполняющим обязанности министра по экономическим вопросам и инвестициям и председателем Совета директоров Кувейтского инвестиционного органа Субаихом Абдул Азизом Абдул Мухсеном Аль-Мухаизимом.

Как сообщили в Минэкономики, на встрече отмечалось, что экономические связи между двумя странами расширяются, были рассмотрены благоприятные возможности для полного раскрытия потенциала сотрудничества в области торговли и инвестиций.

Подчеркивалось, что Азербайджан придает большое значение углублению экономико-торговых отношений и созданию новых механизмов сотрудничества со странами Персидского залива, включая Кувейт. Отмечались возможности взаимодействия в сферах традиционной и возобновляемой энергетики, торговли, сельского хозяйства, туризма, транспорта и транзита. Была представлена информация о правовых гарантиях, предоставляемых Азербайджаном инвесторам, и о благоприятной бизнес-среде. Состоялся обмен мнениями о перспективах поощрения взаимных инвестиций и совместной деятельности по приоритетным проектам.

В рамках рабочего визита в Государство Кувейт М. Джаббаров провел встречу с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Кувейта Рабахом Абдулрахманом Аль-Рабахом. На встрече обсуждались вопросы увеличения торгового оборота и взаимных инвестиций, содействия диалогу между деловыми кругами, было подчеркнуто значение продвижения совместных инициатив. Отмечалось, что в настоящее время компании с кувейтским капиталом успешно действуют в Азербайджане в сферах промышленности, строительства, торговли, услуг и других направлениях, что является реальным результатом экономического сотрудничества между нашими странами. На встрече подчеркивалась важность расширения повестки экономических связей, сотрудничества в области энергетики, промышленных зон и совместного производства, состоялся обмен мнениями по новым направлениям взаимодействия, представляющим взаимный интерес.

При совместной организации Торгово-промышленной палаты Кувейта (KCCI) и Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) также состоялся азербайджано-кувейтский круглый стол с участием государственных и частных структур обеих стран.

М. Джаббаров отметил возможности повышения эффективности совместной деятельности между Азербайджаном и Кувейтом в экономической сфере. Подчеркивалось, что углубление сотрудничества между предпринимателями Азербайджана и Кувейта внесет вклад в более эффективную реализацию экономического потенциала обеих стран.

На мероприятии были рассмотрены различные механизмы поощрения сотрудничества в приоритетных сферах, таких как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика и туризм. Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и заместитель генерального директора KCCI Эмад Аль-Зейд представили подробную информацию о возможностях экономического сотрудничества между нашими странами. Представители азербайджанских компаний, участвовавших в мероприятии, рассказали о своей деятельности, состоялся обмен мнениями между деловыми кругами обеих сторон.

