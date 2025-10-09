МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой ветреной погодой на ряде территорий страны.

В обращении говорится: «По данным Национальной службы гидрометеорологии, 10 октября в ряде регионов страны прогнозируется порывистый сильный ветер».

В связи с этим МЧС призывает население строго соблюдать соответствующие правила безопасности. В частности, во время сильного ветра следует держаться подальше от легких конструкций, временных построек, зданий и рекламных щитов; не находиться под линиями электропередачи, проводами и высокими деревьями; с учетом того, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае опасности рекомендуется немедленно звонить по номеру 112.