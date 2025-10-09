Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы

Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров завоевал золотую медаль на проходящем в чешском городе Острава юношеском первенстве Европы (U-19).

Как сообщили в Федерации бокса, лидер сборной, выступающий в весовой категории до 50 килограммов, встретился в финале с итальянцем Томмасо Орландо.

Поединок завершился уверенной победой нашего боксера. Назаров одолел соперника со счетом 5:0, во второй раз подряд завоевав титул победителя чемпионата Европы и исполнив гимн Азербайджана в Чехии.

Банучичек Насирли (48 кг) в финале встречалась с Матильдой Франье (Франция) и довольствовалась серебряной медалью.

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала на европервенстве пять медалей. Ранее бронзовыми призерами стали Зидан Гумбатов (55 кг), Субхан Бабаев (60 кг) и Илькана Ахмедова (+80 кг).

Отметим, что боксеры, завоевавшие одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды, вернутся на Родину 11 октября.