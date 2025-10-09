 Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы

First News Media18:45 - Сегодня
Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы

Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров завоевал золотую медаль на проходящем в чешском городе Острава юношеском первенстве Европы (U-19).

Как сообщили в Федерации бокса, лидер сборной, выступающий в весовой категории до 50 килограммов, встретился в финале с итальянцем Томмасо Орландо.

Поединок завершился уверенной победой нашего боксера. Назаров одолел соперника со счетом 5:0, во второй раз подряд завоевав титул победителя чемпионата Европы и исполнив гимн Азербайджана в Чехии.

Банучичек Насирли (48 кг) в финале встречалась с Матильдой Франье (Франция) и довольствовалась серебряной медалью.

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала на европервенстве пять медалей. Ранее бронзовыми призерами стали Зидан Гумбатов (55 кг), Субхан Бабаев (60 кг) и Илькана Ахмедова (+80 кг).

Отметим, что боксеры, завоевавшие одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды, вернутся на Родину 11 октября.

Поделиться:
506

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ...

Политика

Принимаются меры по освобождению 2 граждан Азербайджана, задержанных на судне, ...

Политика

Песков: Путин обсуждал с Алиевым все «острые проблемы»

Общество

В Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

Спорт

Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы

Ровшан Наджаф избран членом Комитета ФИФА

Алина Кабаева поблагодарила Азербайджан

Суад Салимову ждет новый бой во Франции

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Азербайджанские каратисты завершили турнир с 16 медалями - ФОТО

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 10-й день

Медальный зачет III Игр стран СНГ на 12-й день III Игр стран СНГ

Последние новости

Принимаются меры по освобождению 2 граждан Азербайджана, задержанных на судне, перевозившем гумпомощь в Газу - МИД

Сегодня, 22:20

Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ФОТО

Сегодня, 22:05

Песков: Путин обсуждал с Алиевым все «острые проблемы»

Сегодня, 22:00

Байрамов встретился в Душанбе с таджикистанским коллегой

Сегодня, 21:40

В Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

Сегодня, 21:20

Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции провели встречу в трехстороннем формате

Сегодня, 21:02

В суде оглашены документы об участии наемников в военных операциях Армении против Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 20:45

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой

Сегодня, 20:20

Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с ожидающейся погодой

Сегодня, 20:00

Обсуждены новые перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ФОТО

Сегодня, 19:45

Обсуждено расширение экономических, инвестиционных и торговых связей между Азербайджаном и Кувейтом - ФОТО

Сегодня, 19:15

В Грузии совершено нападение на польских офицеров

Сегодня, 19:00

Азербайджанский боксер стал двукратным чемпионом Европы

Сегодня, 18:45

Ровшан Наджаф избран членом Комитета ФИФА

Сегодня, 18:30

Azerconnect Group поддержала крупнейшее в регионе мероприятие по кибербезопасности - ФОТО

Сегодня, 18:16

В Гяндже произошёл взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 18:02

Обсуждено военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Словакией - ФОТО

Сегодня, 17:45

Сильный ветер в Азербайджане: Объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения

Сегодня, 17:28

Стало известно о состоянии здоровья двухлетнего Мусы, избитого отцом в Агдаме - ФОТО

Сегодня, 16:55

Президент России надеется на продолжение отношений с Азербайджаном в духе союзничества

Сегодня, 16:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10