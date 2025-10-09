Обсуждены новые перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ФОТО

Продолжается визит министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию, совершаемый в целях участия в 12-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщили в Минобороны, в рамках визита 9 октября состоялась встреча генерал-полковника Закира Гасанова с его грузинским коллегой Ираклием Чиковани.

На встрече особо отмечалось, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией способствует обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе, подчеркивалась важная роль встреч глав государств в развитии двусторонних связей.

Было также подчеркнуто, что регулярные взаимные визиты и встречи в различных форматах являются наглядным примером высокого уровня сотрудничества во всех областях, в том числе военного сотрудничества.

В ходе обсуждения военно-политической обстановки в регионе министры отметили, что развитие сотрудничества в трехстороннем и двустороннем форматах, охватывающего все сферы, имеет важное значение для обеспечения устойчивого мира и благополучной жизни наших народов.

В заключение министры обсудили новые перспективы двустороннего военного сотрудничества, подчеркнув важность повышения интенсивности проведения совместных учений в целях обмена опытом, был проведен обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.