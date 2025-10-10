 Президент Ильхам Алиев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:22 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В эти минуты в Душанбе проходит заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на заседании.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Эмомали Шарипович.

Уважаемые коллеги.

В первую очередь, хотел бы поблагодарить уважаемого Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона за гостеприимство и высокую организацию нашего мероприятия.

Хотел бы поздравить братский Таджикистан с успехами и достижениями, достигнутыми под руководством Президента.

Неоднократно бывая в Душанбе, вижу как стремительно развивается столица страны, строятся новые здания. Все это нас очень радует как друзей. Поздравляю с успехами в градостроительстве и рад тому, что Душанбе хорошеет из года в год.

Также сегодня хотел бы отметить поступательное развитие двусторонних отношений между Таджикистаном и Азербайджаном. Они основаны на братстве, дружбе, взаимной поддержке и имеют большой потенциал развития.

На сегодняшнем заседании хотел бы затронуть вопросы укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере. Выражаю благодарность главам государств СНГ за поддержку кандидатуры города Лачин Восточно-Зангезурского региона Азербайджана в качестве культурной столицы СНГ в этом году. В июне этого года в Лачине состоялась церемония открытия «Года культурной столицы СНГ», в ходе которой была представлена информация об истории, культурном наследии этой древней азербайджанской земли. Гости мероприятия воочию убедились в стремительном возрождении Лачина после освобождения от 30-летней оккупации Арменией. Полностью разрушенный город за несколько лет превратился в один из самых красивых и удобных для жизни городов.

Еще одним важным событием в жизни Содружества стали III Игры стран СНГ, состоявшиеся с 28 сентября по 8 октября этого года в Азербайджане. Центром проведения Игр стал древний город Гянджа – родина великого азербайджанского поэта и мыслителя XII века Низами Гянджеви. Помимо Гянджи, еще шесть азербайджанских городов – Габала, Гёйгёль, Евлах, Мингячевир, Ханкенди, Шеки – приняли более 1600 спортсменов из 13 стран, как членов СНГ, так и стран-гостей. Такого рода мероприятия укрепляют дружбу и сотрудничество на пространстве СНГ и за его пределами, способствуют укреплению отношений, основанных на равноправии, учете взаимных интересов и взаимном уважении.

Благодарю за внимание.

Президент Эмомали Рахмон: Спасибо, Ильхам Гейдар оглу.

