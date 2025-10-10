В Нахчыване задержан мошенник, обещавший незаконную миграцию за границу

В Нахчыване задержан человек, занимавшийся мошенничеством под предлогом незаконной миграции за границу.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками районного отделения полиции Садарака, 33-летний Вюсал Гулиев был привлечён к ответственности, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования установлено, что этот человек пообещал гражданину незаконно перевезти его на территорию другой страны и завладел денежными средствами в размере 1800 долларов (3060 манатов), совершив таким образом мошенничество.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.