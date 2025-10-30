Парвана Исмаилова раскрыла, почему муж в прямом эфире сбрил ей волосы - ФОТО

Парвана Исмаилова, которой несколько дней назад муж Тамерлан Мамедов сбрил волосы в прямом эфире в социальной сети, рассказала подробности произошедшего.

Как сообщает Teleqraf.az, пострадавшая П.Исмаилова заявила, что их отношения испортились ранее.

«Я вышла замуж за Тамерлана в августе этого года. В настоящее время я состою с ним в официальном браке. У меня есть 10-летний сын от первого мужа. В последний раз Тамерлан обманом проник в мою квартиру, воспользовавшись моим ребенком, и подверг меня истязаниям», - отметила П.Исмаилова.

Пострадавшая также добавила, что причиной известного инцидента стал шантаж со стороны Тамерлана, который угрожал ей видеозаписями.