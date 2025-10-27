Скончалась заведующая сектором Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Скончалась начальник сектора Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики.
Об этом говорится в официальном аккаунте комитета в социальных сетях.
Отмечается, что заведующая сектором по приему, регистрации и контролю за исполнением документов Управления по работе с документами и обращениями граждан госкомитета Севиндж Салахова (1981 г.р.) умерла ночью.
Причина ее смерти неизвестна.
Источник: Oxu.az
