 Когда начинается биологического старение? - ИССЛЕДОВАНИЕ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Когда начинается биологического старение? - ИССЛЕДОВАНИЕ

First News Media23:49 - 12 / 10 / 2025
Когда начинается биологического старение? - ИССЛЕДОВАНИЕ

До момента полового созревания в организме человека активно поддерживается работа рибосомной ДНК — участка генома, необходимого для выживания клеток.

Однако в зрелости его эффективность снижается, что запускает молекулярные механизмы старения. К такому выводу пришли исследователи из Германии. Результаты исследования опубликованы в Aging-US.

Ученые проанализировали образцы крови 280 человек в возрасте от рождения до 18 лет. Они оценивали два показателя: число копий рДНК и уровень их метилирования — химической метки, которая «отключает» активность гена. Выяснилось, что у детей и подростков число активных (неметилированных) копий не уменьшается, а наоборот — несколько возрастает. Это означает, что клетки в юном возрасте поддерживают работу рДНК в «молодом» состоянии.

У взрослых же наблюдается противоположный процесс: с возрастом активных копий становится меньше, а уровень метилирования — выше. По словам ученых, такие изменения служат надежным биомаркером клеточного старения.

«Наши данные показывают, что в тканях молодых людей состояние активной рДНК поддерживается на молекулярном уровне. Это может быть частью естественного механизма сохранения клеточной молодости», — отмечают авторы работы.

Исследование также показало, что изменения в рДНК не связаны с задержкой развития у детей, а значит, не являются причиной ранних патологий.

Результаты подтверждают идею о том, что биологическое старение — не непрерывный процесс, а механизм, который включается после того, как организм становится готов к размножению. Исследователи отмечают: открытие может изменить подход к борьбе со старением. Вместо того чтобы лечить его последствия, ученые предлагают сосредоточиться на усилении механизмов, которые в юности защищают клетки от возрастных изменений.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
293

Актуально

Политика

Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации ...

Политика

В Баку начала работу 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей - ...

Политика

Президент Азербайджана: Сегодня Международная ассоциация судей также служит ...

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

В мире

Когда начинается биологического старение? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Нетаньяху объявил о победе Израиля

Никол Пашинян примет участие на «Саммите мира» в Египте

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Украинские дроны поразили российский НПЗ

Орбан первым в Венгрии подписал петицию против военных планов ЕС

Число приехавших на заработки в Россию индийцев увеличилось в 22 раза

Уиткофф и Кушнер посетили митинг в поддержку заложников ХАМАС

Последние новости

Врачи признали наличие нового типа диабета

Сегодня, 00:04

Когда начинается биологического старение? - ИССЛЕДОВАНИЕ

12 / 10 / 2025, 23:49

В Баку начала работу 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей - ФОТО- ОБНОВЛЕНО

12 / 10 / 2025, 23:40

Нетаньяху объявил о победе Израиля

12 / 10 / 2025, 23:27

Никол Пашинян примет участие на «Саммите мира» в Египте

12 / 10 / 2025, 23:10

В Гейчае произошел пожар на лесопильном цехе - ФОТО

12 / 10 / 2025, 22:58

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

12 / 10 / 2025, 22:40

Трамп: "Все будет хорошо"

12 / 10 / 2025, 22:20

Аллахшукюр Пашазаде обсудил с раввином Артуром Шнайером вопроосы межконфессионального диалога

12 / 10 / 2025, 22:00

В Тбилиси проходит акция оппозиции

12 / 10 / 2025, 21:41

ГУГДП: Безответственность водителя стала причиной очередной аварии - ВИДЕО

12 / 10 / 2025, 21:23

На Солнце заметили огромный объект

12 / 10 / 2025, 21:09

Эрдоган выступил с заявлением об украинском конфликте

12 / 10 / 2025, 20:48

Вэнс: США не планируют размещать войска в Газе или Израиле

12 / 10 / 2025, 20:29

Министр обороны Армении совершил визит в США

12 / 10 / 2025, 20:03

Президент Азербайджана: Сегодня Международная ассоциация судей также служит площадкой для международного диалога и сотрудничества

12 / 10 / 2025, 19:52

Президент Ильхам Алиев: Вызовы современной эпохи требуют от судебных систем постоянной адаптации

12 / 10 / 2025, 19:44

Президент Азербайджана: Построение правового государства является одним из стратегических приоритетов нашей государственной политики

12 / 10 / 2025, 19:40

Спикеры заседании 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей: Страны мира должны объединиться в вопросах правосудия

12 / 10 / 2025, 19:32

Израиль не будет участвовать в "саммите мира" в Египте

12 / 10 / 2025, 19:12
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10