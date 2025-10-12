В Баку начала работу 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей - ФОТО- ОБНОВЛЕНО

12 октября в Бакинском конгресс-центре начала работу 67-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации судей (IAJ – International Association of Judges).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, был показан информационный видеоролик о нашей стране.

Председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам 67-й Генеральной ассамблеи Международной ассоциации судей.

Выступая на церемонии открытия, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджанской Республики Инам Керимов отметил, что после восстановления независимости Азербайджан начал строить свою судебную систему на основе принципов демократии, законности и справедливости. «Под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева была разработана и принята на всенародном референдуме Конституция, в которой закреплены принципы разделения властей, верховенства закона, обеспечения достоинства человека и независимости судебной власти. Этот фундамент был еще больше укреплен последовательными реформами, проведенными Президентом Ильхамом Алиевым. В результате его решительных усилий система правосудия превратилась в одну из самых динамичных опор государства.

Сегодня правосудие во всем мире требует от нас более тесного сотрудничества, чем когда-либо прежде. Только объединив усилия, мы сможем внести вклад в достижение этой цели. Поэтому сотрудничество должно составлять основу глобальной судебной системы. Более полувека Международная ассоциация судей проводит свои заседания и служит совершенствованию правосудия во всем мире, что также включает расширение диалога между судьями, обеспечение независимости судебной системы, справедливости и верховенства закона как основных принципов на все времена. Сегодня мир стоит на историческом перепутье. Здесь, с одной стороны, возникают новые сложные вызовы. Мы должны адаптироваться к нынешней реальности, несмотря на то, что ценности остаются неизменными. Мы должны сделать все возможное – больше, чем когда-либо, – чтобы правосудие в полной мере реализовало свой смысл. Технологии и искусственный интеллект сегодня привносят инновации в систему управления. Современная судебная система также должна вносить вклад в решение проблем, выходящих за рамки национальных границ. В частности, изменение климата и другие подобные феномены возлагают на нас общую ответственность», – подчеркнул И.Керимов.

Министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов заявил, что судебная власть является гарантом самых фундаментальных ценностей любого общества.

«Судебная власть защищает нас от любых ошибок, направляет нас в надлежащем исполнении наших обязанностей. Она создает нам такие возможности, условия, чтобы мы могли выполнять обязанности в рамках правосудия. В конечном итоге цель судебной власти – торжество правосудия. Справедливость торжествует тогда, когда она становится фундаментом, лежащим в основе любой деятельности», - отметил министр юстиции.

В своем выступлении Ф.Ахмедов также коснулся сотрудничества между органами законодательной, исполнительной и судебной власти в Азербайджане, подчеркнув, что это берется за основу при правосудии.

Президент Международной ассоциации судей Дуро Сесса заявил, что правосудие никогда не должно оставаться без внимания.

По его словам, для того чтобы голос судебной власти был слышен всюду, важна сбалансированная деятельность именно конституционных структур, способствующая созданию взаимопонимания и доверия: «Все эти ценности крайне важны для того, чтобы судебная власть могла сохранить независимость. В настоящее время в ряде случаев политические деятели посылают нам определенные месседжи. Однако эти посылы не должны восприниматься однозначно. Они ни в коем случае не должны приноситься в жертву политическим интересам.

Что касается нашего устава, то опыт показывает, что мы должны постоянно вести независимую деятельность. Мы должны выступать не от имени наших коллег, а от имени нашего общества. В некоторых случаях они не понимают нашу позицию и борьбу. Мы не должны позволять, чтобы законы превратились в оружие. Они должны выполнять роль щита».

Затем состоялась церемония вручения премии Международной ассоциации судей «За независимость судебной власти». Премию вручил генеральный секретарь Международной ассоциации судей Джакомо Оберто.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Отметим, что в церемонии открытия ассамблеи приняли участие около 300 представителей из 71 страны мира – судьи, адвокаты, представители правительства и международных организаций, а также известные эксперты по правовым вопросам.

В рамках Генеральной ассамблеи, которая продлится до 17 октября, пройдут выборы руководящих органов организации, будут обсуждены ситуация в судебно-правовых системах различных государств, текущие проблемы и положительный опыт. Кроме того, планируется ознакомление с судебно-правовой системой Азербайджана как страны-хозяйки.

14 октября состоится международная конференция на тему «Отношения между судебной властью и другими ветвями власти». На ней будет подробно проанализирована роль судов в обеспечении верховенства права.

В рамках ассамблеи также планирует провести выборы президента Международной ассоциации судей.

Кроме того, до 17 октября пройдет выставка под названием «Символы правосудия». На ней будут представлены мантии, ордена, нагрудные знаки, принадлежащие почти 150 судьям, адвокатам и государственным обвинителям из 80 стран мира, а также марки и денежные знаки.

Напомним, что главной целью Международной ассоциации судей, основанной в 1953 году, является защита независимости судебной власти в мире. В настоящее время организация объединяет судейские ассоциации из 93 стран и проводит ежегодные заседания только в тех странах, где обеспечены верховенство закона и независимость судебной власти.

Решение о проведении Генеральной ассамблеи в Баку в 2025 году было принято в прошлом году в городе Кейптаун Южно-Африканской Республики путем тайного голосования членов организации.