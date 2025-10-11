Президент Мадагаскара бежал из страны из-за массовых протестов

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул столицу страны Антананариву на фоне продолжающихся массовых протестов.

Об этом сообщает журнал Jeune Afrique со ссылкой на собственные источники.

«Президент [Мадагаскара] Андри Радзуэлина, загнанный в угол после нескольких недель демонстраций, покинул город», — отметили в Jeune Afrique.

Сообщается что уход Радзуэлины связан с тем, что военные из корпуса управления армии (CAPSAT) вместе с протестующими смогли пройти на площадь 13 мая — историческое место, где традиционно происходили смены власти, начиная с 1970-х годов.

Местные СМИ писали, что корпус кадрового управления армии выступил против приказов открывать огонь по митингующим и призвал другие силовые структуры не применять силу против граждан. Эта позиция военных могла стать ключевой в обострении ситуации и оказала влияние на решение президента покинуть город.

Массовые протесты на Мадагаскаре начались 22 сентября после отключений электроэнергии и водоснабжения. Тысячи молодых людей потребовали отставки правительства. Силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. 29 сентября Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства, однако протесты не прекратились.