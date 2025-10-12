В Тбилиси проходит акция оппозиции

Оппозиционное шествие началось вечером в центре Тбилиси, группа в пределах двух тысяч человек идет по проспекту Руставели в грузинской столице.

В публикации отмечается, что акция началась приблизительно в 20:00 (19:00 мск). Протестующие двинулись от парка Вере к центру города по проспекту Руставели.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз.

Источник: РИА Новости