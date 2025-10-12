 Аллахшукюр Пашазаде обсудил с раввином Артуром Шнайером вопроосы межконфессионального диалога | 1news.az | Новости
Общество

Аллахшукюр Пашазаде обсудил с раввином Артуром Шнайером вопроосы межконфессионального диалога

22:00 - Сегодня
Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время своего визита в США встретился в синагоге «Нью-Йорк Парк Ист» с раввином Артуром Шнайером, одним из самых влиятельных еврейских религиозных деятелей в стране и мире.

Как сообщили в пресс-службе УМК, в ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с межконфессиональным диалогом в современную эпоху.

Раввин Шнайер выразил радость оттого, что нынешняя встреча проходит в очень знаменательный период, когда был подписан документ, связанный с установлением мира между Азербайджаном и Арменией, ожидается достижение мира на Ближнем Востоке, а также когда еврейский народ отмечает праздник Суккот. А.Шнайер выразил особое удовлетворение подписанием 8 августа этого года в Белом доме документа при участии Президента США, Президента Азербайджана и премьер-министра Армении, помолился за скорейшее установление и сохранение мира на Южном Кавказе, в Палестине, Газе, а также в Украине.

Шейх уль-ислам А.Пашазаде подчеркнул, что раввин А.Шнайер до и после Отечественной войны, принесшей Азербайджану историческую победу, всегда поддерживал правду и справедливость, тем самым способствуя установлению мира в регионе.

Раввин А.Шнайер с большой теплотой рассказал о многолетнем сотрудничестве с шейх уль-исламом А.Пашазаде, своих встречах с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

А.Пашазаде проинформировал раввина Шнайера о широкомасштабных восстановительных работах, которые проводятся в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, реализации программы «Великое возвращение». Шейх уль-ислам отметил, что весь мир является свидетелем покровительства Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой высоким духовным ценностям, их традиционного внимания и заботы о христианских и еврейских религиозных памятниках в Азербайджане.

А.Шнайер, в свою очередь, заявил, что высоко ценит мультикультурную и толерантную среду в Азербайджане.

Присутствовавший на встрече заместитель Генерального секретаря ООН, Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос приветствовал раввина Шнайера и шейх уль-ислама А.Пашазаде как религиозных лидеров мирового уровня и выразил удовлетворение участием во встрече. Он сказал, что Азербайджан занимает ведущее место в процессе международного межрелигиозного диалога, борьбе с исламофобией, антисемитизмом и христианофобией, приветствовал особую роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в этом вопросе.

Во встрече принимал участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

