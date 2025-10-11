Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан первым в стране поставил свою подпись под петицией против военных планов лидеров Евросоюза.

Подготовка этого документа, который будет направлен в Брюссель, началась в субботу в Будапеште.

Разговаривая с людьми на одной из столичных площадей, где был открыт пункт сбора подписей, глава правительства заявил, что «Венгрия должна продемонстрировать единство и силу» перед лицом военной опасности, которую якобы несет всей Европе политика ЕС. По его словам, Брюссель подготовил план, суть которого состоит в следующем: «Мы начнем войну против русских, мы дадим украинцам все необходимые инструменты и деньги, и мы одержим победу на поле боя».

Орбан заверил, что правительство Венгрии не поддержит эти замыслы и не позволит втянуть себя в военный конфликт с Россией. «Мы должны держаться подальше от этого», - подчеркнул премьер. Он сообщил, что на следующем саммите ЕС в Брюсселе 23-24 октября постарается не допустить принятия решений, которые позволят реализовать эту опасную военную стратегию.

Правительство рассчитывает в этом на поддержку своих граждан. «Если венгры объединятся и помогут мне в этой борьбе и недвусмысленно скажут, что мы не будем посылать солдат, не будем давать денег и не будем способствовать преобразованию европейской экономики в военную экономику, то тогда мы сможем остаться в стороне», - думает Орбан.

Источник: ТАСС