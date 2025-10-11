Уиткофф и Кушнер посетили митинг в поддержку заложников ХАМАС

Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили митинг в Тель-Авиве в поддержку заложников.

Трансляцию данного мероприятия вела общественная организация «Форум семей заложников».

Митинг приурочен к достижению соглашения об освобождении израильских заложников из Газы. Он проходит на так называемой «площади заложников» в центре Тель-Авива.

«Я бы хотел, чтобы здесь присутствовал президент Трамп. Ему бы это понравилось. Мы отмечаем нечто беспрецедентное: момент, о котором многие думали, что он невозможен», — подчеркнул Уиткофф, находясь на трибуне.

Он также отдал честь народу Израиля. По его словам, граждане этой страны «доказали, что мир — это высшая форма силы».

На сцену перед толпой активистов поднялась также дочь главы США и супруга Кушнера Иванка Трамп.

