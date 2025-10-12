 ЕС ввел новую систему регистрации при въезде | 1news.az | Новости
ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

First News Media22:40 - Сегодня
ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

В странах Евросоюза начала действовать новая система на границах — Entry/Exit System (EES), которая вводит электронную регистрацию граждан не из стран блока, передает Reuters.

EES — это автоматизированная система, которая требует от путешественников из третьих стран регистрации при пересечении границы со сканированием паспорта, снятием отпечатков пальцев (не требуется для детей до 12 лет) и фотографированием. Она будет работать в странах Шенгенской зоны (это 25 государств ЕС, без Ирландии и Кипра).

На полное внедрение системы отводят полгода, к 10 апреля 2026-го в ЕС планируют полностью отказаться от постановки штампов в паспортах — их заменят электронные записи в базе данных. Это не будет отменять паспортного контроля.

Система позволит выявлять тех, кто находится в ЕС с превышением разрешенного срока пребывания, бороться с мошенничеством с личными данными и пресекать нелегальную миграцию, отмечает агентство.

Источник: РБК

