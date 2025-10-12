ГУГДП: Безответственность водителя стала причиной очередной аварии - ВИДЕО

12 октября, около 17:00, на 85-м километре трассы Баку-Шамахы произошло столкновение автомобиля VAZ и автомобиля Mercedes.

Как передает 1news.az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП), в результате инцидента пострадал водитель VAZ-а.

По факту происшествия ведётся расследование.

ГУГДП вновь призвало водителей строго соблюдать правила дорожного движения, напомнив, что несоблюдение правил на автомагистралях в конечном итоге приводит к серьёзным дорожно-транспортным происшествиям.