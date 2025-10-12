В Гейчае произошел пожар на лесопильном цехе - ФОТО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре в лесопильном цехе в городе Гейчай.

В ведомстве сообщили, что в связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно направлены силы Гейчайского районного пожарного управления Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, распространение пожара удалось предотвратить.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.