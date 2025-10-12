Нетаньяху объявил о победе Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о достижении победы на всех фронтах.

«Совместными усилиями мы добились колоссальных побед — побед, которые поразили весь мир. И я хочу сказать: где бы мы ни сражались — мы победили», — сказал политик.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что несмотря на достигнутые успехи, военная кампания еще не завершена. «Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Как у нас говорят — мы готовы», — добавил он.

Источник: РИА Новости