Граждане тюркских стран смогут работать в Турции и без ее гражданства

Вступил в силу указ, подписанный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, освобождающий граждан тюркских стран от необходимости получения турецкого гражданства для работы в этой стране.

Документ позволяет иностранцам из тюркских стран свободно работать в государственных и частных учреждениях, а также заниматься ремеслами, за исключением службы в вооруженных силах и органах безопасности.

Согласно новому правилу, разрешения на работу выдаются гражданам тюркских стран при условии их соответствия профессиональным требованиям, установленным законодательством Турции. Решение о выдаче разрешений принимает Министерство труда и социальной защиты населения с учетом мнения МВД и МИД.

Иностранцы, получившие разрешения, обязаны регистрироваться в профессиональных объединениях наравне с гражданами Турции и пользоваться всеми правами членов этих объединений. Однако указ исключает их политические права, то есть иностранцы не могут участвовать в выборах и быть избранными в руководящие органы профессиональных объединений.

Контроль за исполнением указа возложен на соответствующие министерства. Механизм реализации новых правил будет определен отдельным распоряжением президента Турции.

