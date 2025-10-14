 ВОЗ предупреждает о широком распространении устойчивости к стандартным антибиотикам во всем мире | 1news.az | Новости
В мире

ВОЗ предупреждает о широком распространении устойчивости к стандартным антибиотикам во всем мире

Феликс Вишневецкий14:07 - Сегодня
По данным опубликованного сегодня доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 г. каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире характеризовался устойчивостью к лечению антибиотиками.

За период с 2018 по 2023 г. рост устойчивости продемонстрировали более 40% отслеживаемых комбинаций «патоген-антибиотик» при ежегодном увеличении их доли в среднем на 5–15%, сообщает 1news.az со ссылкой на ВОЗ.

Данные, поступающие в Глобальную систему ВОЗ по мониторингу устойчивости к противомикробным препаратам и их использования (GLASS) из более чем сотни стран, свидетельствуют о том, что рост резистентности к важнейшим антибиотикам все больше угрожает здоровью мирового населения.

В новом издании доклада о наблюдении за устойчивостью к антибиотикам в мире за 2025 г. впервые представлены оценки распространенности устойчивости к 22 антибиотикам, применяемым для лечения инфекций мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и кровотока, а также гонореи. В докладе приводятся данные о восьми распространенных бактериальных патогенах – Acinetobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, нетифоидная Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae, каждый из которых вызывает одну или несколько указанных инфекций.

Риск антибиотикорезистентности зависит от региона

По оценкам ВОЗ, устойчивость к антибиотикам наиболее высока в регионах ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, в которых резистентными оказалась треть зарегистрированных случаев инфекции. В Африканском регионе ВОЗ устойчивость наблюдалась в одной пятой случаев. Кроме того, нечувствительность к антибиотикам больше распространена и возрастает в странах, в которых учреждения здравоохранения не имеют достаточных возможностей для выявления и лечения бактериальных инфекций.

«Современная медицина не успевает за ростом устойчивости к антибиотикам, и это создает угрозу здоровью каждой семьи во всем мире, – заявляет Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. – Страны совершенствуют системы эпиднадзора за УПП, но нам необходимо использовать антибиотики ответственно, обеспечивая доступ каждого человека к необходимым лекарственным препаратам, качественным средствам диагностики и вакцинам. Наше будущее зависит также от эффективности систем профилактики, диагностики и лечения инфекций, а также от успехов в разработке инновационных антибиотиков следующего поколения, а также молекулярных экспресс-тестов, которые могут использоваться по месту оказания помощи».

Грамотрицательные бактерии – наибольшая угроза

В докладе отмечается возрастающая глобальная угроза распространения лекарственно устойчивых грамотрицательных бактерий, которая ложится самым тяжелым бременем на наименее подготовленные страны. Среди них особо выделяются нечувствительные к препаратам штаммы E. coli и K. pneumoniae, чаще всего выявляемые при инфекциях кровотока. Они являются возбудителями ряда тяжелейших бактериальных инфекций, нередко приводящих к сепсису, функциональной недостаточности органов и смерти. При этом на сегодняшний день более 40% штаммов E. coli и более 55% штаммов K. pneumoniae демонстрируют резистентность к цефалоспоринам третьего поколения – препаратам первой линии, применяемых для лечения этих инфекций. Более того, в Африканском регионе доля таких штаммов превышает 70%.

Ряд других жизненно необходимых антибиотиков, в том числе карбапенемы и фторхинолоны, утрачивают эффективность в отношении E. coli, K. pneumoniae, Salmonella и Acinetobacter. В прошлом устойчивость к карбапенемам была редким явлением, но сейчас встречается все чаще и сужает спектр возможных вариантов лечения, нередко вынуждая врачей прибегать к антибиотикам последней линии. Последние дороги, труднодоступны и зачастую отсутствуют в странах с низким и средним уровнем дохода.

Успехи эпиднадзора за УПП обнадеживают, но недостаточны

С 2016 по 2023 г. доля участников GLASS увеличилась в четыре раза – с 25 до 104 стран. Вместе с тем 48% стран не направляли данные GLASS в 2023 г., а у примерно половины предоставляющих отчетность стран не имеется надежных систем сбора данных. Более того, инфраструктура эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) отсутствует в наиболее неблагополучных по УПП странах.

В политической декларации по проблеме УПП, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2024 г., установлены цели по борьбе с УПП путем укрепления систем здравоохранения и координации действий в медицинском, ветеринарном и природоохранном секторах на принципах концепции «Единое здоровье». Чтобы успешно противодействовать растущей угрозе УПП, страны должны взять курс на укрепление лабораторных систем и получение достоверных данных эпиднадзора, особенно из районов с неразвитой инфраструктурой, для выработки протоколов лечения и долгосрочных стратегий.

ВОЗ призывает все страны до 2030 г. обеспечить систему GLASS качественными данными об УПП и применении противомикробных препаратов. Достижение этой цели потребует коллективных усилий по повышению качества и географической репрезентативности данных эпиднадзора за УПП и обмена такими данными в целях мониторинга текущей работы. Странам следует шире применять согласованные меры по борьбе с УПП на всех уровнях системы здравоохранения, учитывая локальные тенденции распространения резистентности при выборе лечебных протоколов и организации лекарственного обеспечения.

Дополнительные электронные материалы к докладу размещены на панели мониторинга GLASS (на английском языке), где можно найти обзоры по странам и регионам, сводки по странам, сформированные на основе фактического охвата эпиднадзором и имеющихся данных об УПП, а также подробную информацию о применении противомикробных препаратов.

Феликс Вишневецкий

