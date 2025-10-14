Погода на среду: В Баку ожидается до 23°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 15 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако вечером возможен дождь в отдельных местах. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 14-17°C, днём 20-23°C. Атмосферное давление выше нормы - около 764 мм рт. ст., относительная влажность ночью 80–85%, днём 60-65%.

В регионах Азербайджана погода будет в основном без осадков, но днём в некоторых восточных районах ожидаются кратковременные дожди с грозой. Местами временами будет туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°C, днём 19–24°C; в горах ночью 0-4°C, днём 5-9°C.